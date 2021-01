위안부 피해자 日상대 2차 소송 선고 연기… 변론 재개

[아시아경제 조성필 기자] 일본군 위안부 피해 할머니들이 일본 정부를 상대로 제기한 2번째 손해배상 소송의 선고가 미뤄졌다.

11일 법조계에 따르면 서울중앙지법 민사합의15부(부장판사 민성철)는 고(故) 곽예남·김복동 할머니 등 위안부 피해 할머니와 유족 등 20명이 일본 정부를 상대로 낸 손해배상 소송의 변론을 재개했다. 이에 따라 당초 이달 13일로 예정됐던 판결은 미뤄졌다. 재판부는 오는 3월24일을 변론기일로 지정했다. 재판부는 추가 심리 필요성이 있다고 보고 변론을 재개한 것으로 알려졌다.

이 사건은 위안부 피해자와 유족 등 21명이 2016년 12월28일 제기한 소송이다. 위안부 피해자들이 일본 정부를 상대로 소송을 낸 것은 이 사건이 2번째다. 이 소송보다 앞서 다른 위안부 피해자 12명이 일본 정부를 상대로 낸 소송은 이달 8일 1심에서 원고 승소 판결을 받았다.

