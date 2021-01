한파 속 내복만 입고 떠돈 3세 여아, 집 가보니 쓰레기 더미…"도와주세요"

[아시아경제 나한아 기자] 지난 8일 영하 15도 안팎의 혹한 속 내복만 입은 채 거리를 서성인 3세 여아의 집을 수사한 결과 집 내부는 일상생활이 어려울 정도로 쓰레기가 가득 차있는 상태였다.

경찰은 지난 9일 아이의 친모 A 씨를 아동복지법상 유기·방임 혐의로 입건해 조사 중이라고 밝혔다.

또 경찰은 지난달에도 B 양이 집 밖에서 울고 있었다는 인근 주민의 진술과 함께 신고자 C 씨와 목격자 등을 상대로 조사하고 있다.

A 씨의 딸 B 양은 전날 오후 5시 40분께 집에서 약 100m가량 떨어진 곳에서 내복 차림으로 행인 C 씨에게 발견됐다고 경찰은 전했다.

C 씨는 B 양 을 발견한 뒤 자신의 옷으로 감싼 채 강북구의 한 편의점으로 들어갔다. C 씨에 따르면 아이는 대소변으로 바지가 젖어 있었다.

당시 B 양은 C 씨에게 "도와달라"라고 말한 것으로 전해졌다. B 양은 종일 굶은 상태였던 것으로 파악됐다.

경찰조사에 따르면 B 양이 친모 A 씨가 아침에 출근한 뒤 9시간가량 집에 혼자 있었으며 잠시 집 바깥으로 나왔다가 문이 잠겨 들어가지 못한 것으로 파악했다.

아이의 집 내부를 조사한 경찰은 쓰레기 더미였으며 청소가 안 된 상태였다고 전했다. 아이의 친모는 "쓰레기를 모아 버리다 보니 오해가 생긴 것"이라고 해명했다.

현재 B 양은 친척 집으로 분리 조치된 것으로 전해졌다.

