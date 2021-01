대표 제품 '스피릿 오브 빅뱅 레인보우' 가격은 1억3000만원대

[아시아경제 이승진 기자] 갤러리아백화점은 명품관에서 오는 31일까지 스위스 명품 시계브랜드 '위블로'의 마스터피스 전시를 진행한다고 10일 밝혔다.

이번 위블로 전시는 '융합의 예술'을 테마로 전개한다. 젬스톤으로 구성된 레인보우 컬렉션, 혁신적인 투명 소재의 사파이어 컬렉션, 화이트 여성 시계 컬렉션 등 3가지 라인의 컬렉션을 선보인다.

대표상품은 ‘스피릿 오브 빅뱅 레인보우’로 309개 컬러 젬스톤이 세팅돼 무지개가 손목을 감싼듯한 색감이 특징이다. 스트랩 또한 7가지 색상으로 염색된 악어가죽으로 무지개를 형상화했다. 케이스와 베젤은 18K골드로 이루어져있다. 국내 단 한점뿐이며, 가격은 1억3000만원대이다.

