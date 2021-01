[골프토픽] PGA투어 차이나, ‘코로나19’ 2시즌 연속 취소

[아시아경제 노우래 기자] ○…미국프로골프(PGA)투어 차이나가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)에 발목이 잡혔다.

PGA투어는 9일(한국시간) "올해 중국에서 펼쳐질 예정이던 PGA투어 차이나 시즌을 취소한다"며 "코로나19의 불확실성 때문"이라고 발표했다. 지난해에 이어 2시즌 연속 취소다. 중국에서 시즌을 치르는 PGA투어 차이나는 상금 순위 상위 선수들에게 다음 시즌 PGA 콘페리(2부)투어 출전 자격을 주기 때문에 매켄지(3부)투어 정도에 해당한다.

중국을 비롯한 아시아 지역의 유망주들에게 PGA투어 진출의 발판이다. 캐나다에서 예정된 매켄지투어와 PGA투어 라티노아메리카는 2021시즌 일정을 진행한다. 매켄지투어는 장소를 미국으로 옮겨 2월 말부터 시작한 뒤 캐나다에서 대회를 벌일 수 있는 조건이 되면 5월 말에 캐나다 일정도 재개한다. PGA투어 라티노아메리카는 3월 중 시즌을 개막한다.

