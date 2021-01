[아시아경제 서소정 기자] ▲배희문 씨 별세, 배대성(한화생명 과장)·배대길(종근당 상무)·배대흥(사업)·배대환(사업)·배대훈(SK하이닉스 수석) 씨 부친상, 권미정(와이즈만영재학원 은평점 원장) 씨 시부상 = 8일, 신촌세브란스병원 장례식장 13호, 발인 11일 오전. ☎ 02-2227-7594

