LG전자, 코로나 뚫고 영업익·매출 '쌍끌이 신기록' 비결은(종합)

매출액과 영역이익 모두 연간 기준 사상 최대

연간 영업이익 첫 3조원 돌파

LG전자가 지난해 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 위기 속에서도 연간 영업이익이 사상 최초로 3조원을 돌파하는 등 역대 최대 실적을 냈다.

코로나19로 인한 비대면(언택트) 경제 활성화와 펜트업(pent up·억눌린) 및 '집콕' 수요가 급증하면서 주력인 생활가전(H&A)과 TV 부문의 판매 호조가 '어닝 서프라이즈(깜짝 실적)'를 이끌었다.

LG전자는 지난해 연결 재무제표 기준 연간 매출액 63조2천638억원, 영업이익 3조1918억원으로 잠정 집계됐다고 8일 공시했다. 이는 전년 대비 1.5%, 31.0% 증가한 수치다.

지난해 매출과 영업이익 모두 사상 최대 신기록을 새로 썼다. 매출의 경우 종전 최대인 2019년의 62조3062억원, 영업이익은 종전 2018년의 2조7033억원 기록을 나란히 갈아치웠다. 특히 LG전자의 연간 영업이익이 3조원을 넘은 것은 이번이 처음이다.

지난해 4분기로는 매출 18조7026억원, 영업이익 6470억원을 기록했다. 지난해 3분기보다는 다소 줄었지만 2019년 4분기(매출 16조612억원, 영업이익 1천18억원)에 비해서는 각각 16.9%, 536.6% 증가했다.

지난해 4분기 매출과 영업이익은 역대 4분기 가운데서도 최대이며, 매출은 전분기를 통틀어 사상 최대다.

사업부별로는 생활가전의 활약이 돋보였다. 코로나19 펜트업(억눌린) 수요 등으로 인해 스타일러(의류건조기)와 건조기ㆍ세탁기, 식기세척기 등 프리미엄 신가전 판매가 호조를 보이면서 연간으로 2조3000억원 안팎의 사상 최대 영업이익을 거둔 것으로 업계는 추정하고 있다.

생활가전 부문의 지난 한 해 매출도 22조원대로 창사 이래 가장 많았다. 생활가전의 지난해 영업이익률은 10%대로 처음 두 자릿수를 기록한 것으로 전해졌다.

환율 변화 등으로 변수가 있지만 LG전자 생활가전은 경쟁사인 미국의 월풀을 제치고 지난해 글로벌 1위 실적 달성 가능성 큰 것으로 업계는 보고 있다.

TV도 지난해 4분기 매출이 8분기 만에 4조원대를 회복하는 등 판매량이 늘면서 실적 향상에 보탬이 됐다.

LG전자는 지난해 롤러블 TV 'LG 시그니처 올레드 R'을 비롯해 공간 인테리어 가전 브랜드 'LG 오브제 컬렉션(LG Objet Collection)'을 출시하는 등 다양한 신제품을 공개했다.

모바일(MC)은 4분기 들어 부진했으나 전장사업(VS) 부문은 3분기에 이어 4분기까지 2분기 연속 적자 폭을 줄였다.

올해 실적 전망도 연초부터 장밋빛이다. 코로나19 사태가 올해도 이어지면서 집콕 수요 증가에 따른 프리미엄 가전과 TV 수요가 뒷받침될 것이라는 진단이다. 일각에서는 올해 영업이익이 4조원에 달할 것이라는 전망도 내놨다.

