삼성카드, 반려동물 동행 캠페인…"ESG 경영 일환"

서울·경기권 5만 여 대 아파트 엘리베이터TV 통해 상영

[아시아경제 기하영 기자]삼성카드가 서울·경기권 내 5만 여 대의 아파트 엘리베이터TV를 통해 '반려동물 동행 캠페인' 영상을 상영한다고 7일 밝혔다.

이번 캠페인은 환경·사회·지배구조(ESG) 경영의 일환으로 생활공간 커뮤니케이션 컴퍼니 '포커스미디어코리아'와 함께 진행한다. 영상은 삼성카드 '아지냥이'에서 제작한 반려동물 에티켓과 상식 관련 정보 영상으로 구성됐다. 오는 4월 4일까지 총 3개월간 6개의 영상이 각 2주씩 아파트 엘리베이터TV에 상영될 예정이다.

반려동물 캠페인 영상은 ▲강아지와 함께 산책할 때 펫티켓 ▲엘리베이터에서 강아지를 만났을 때 ▲처음 보는 강아지와 인사하는 방법 ▲우리 강아지·고양이는 사람 나이로 몇 살일까 ▲사람의 감기가 강아지에게도 옮길까 ▲반려동물이 먹으면 위험한 음식 등의 주제로 구성돼 있다.

아지냥이는 삼성카드의 커뮤니티 서비스 중 하나로 반려동물과 반려인들을 위한 전문성 높은 컨텐츠를 제공한다. 수의사 1대1 무료 상담, 상담 챗봇, 유기동물 입양 사연보기, 산책지수 확인 등 다양한 모바일 컨텐츠를 통해 좋은 호응을 얻고 있다. 또 서울시, 경기도 등 지자체와 함께 유기동물 입양시 입양박스를 제공하는 등 지역사회와 함께 반려동물 캠페인을 꾸준히 해오고 있다.

삼성카드 관계자는 "이번 캠페인은 ESG 경영의 일환으로 반려인구 천만명 시대에 아파트 내에서 반려인과 비반려인들이 더불어 살아가는 사회를 만드는 데 기여하고자 하는 의도로 기획됐다"며 "앞으로도 올바른 반려동물 문화를 조성하기 위한 다양한 캠페인을 지속적으로 펼칠 계획"이라고 말했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr