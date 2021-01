속보[아시아경제 김현정 기자] 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관, 6일 오전 서울정부청사 '제 25차 비상경제 중앙대책본부회의 개최 겸제8차 한국판 뉴딜 관계장관회의' 주재 모두발언.

김현정 기자 alphag@asiae.co.kr