네파 "다운자켓·숏패딩으로 보온·스타일 업"

[아시아경제 조유진 기자] 아웃도어 브랜드 네파는 옷장 속 한파를 이겨내는 생존템들을 활용해 보온과 스타일을 모두 잡을 수 있는 방법을 제안한다.

몇 년간 다운자켓이 인기를 끌며 겨울 아우터 시장을 지배해왔다. 특히 그 중에서도 롱패딩이 선풍적인 인기를 끌면서 국민겨울룩으로 자리매김했다. 올해에는 기존 유행하던 롱패딩 뿐만 아니라 다양한 길이의 다운자켓들이 출시됐다. 네파는 체온 유지에는 이보다 더 좋을 수 없는 다운자켓을 다양한 스타일로 선보였고, 이를 활용한 겨울의 정석 스타일링 팁을 소개했다.

네파가 이번 가을겨울 시즌 첫 선을 보인 아르테 누오보는 다운자켓에 트렌디한 부클 소재를 접목했다. 친환경적인 고어텍스 인피니움 소재를 활용한 겉면과 부클 소재를 활용해 보온성을 강화했고 얼굴을 작아보이게 하는 풍성한 라쿤 퍼가 3cm 높이로 들어가 있어 더욱 세련되고 여성스러운 스타일링을 가능하게 한다.

허리 벨트로 슬림한 실루엣 연출이 가능한 아르테 누오보는 일자로 떨어지는 깔끔한 느낌의 팬츠 또는 기모 소재가 들어간 레깅스 그리고 방한부츠와 함께 입으면 따뜻함을 유지하는 것은 물론 부해보이는 느낌 없이 잘록한 허리를 강조한 페미닌한 스타일이 가능하다.

긴 기장의 다운자켓을 선호하지만 좀 더 캐주얼한 착장을 주로 입는다면 네파의 사이폰 벤치 다운자켓이 제격이다. 네파 액티브 라인의 베스트셀러이기도 한 긴 기장의 벤치다운으로 보기만해도 따뜻함이 느껴지는 심플하고 대중적인 디자인 덕분에 평소 스포티하고 이지한 룩을 즐기는 사람에게 꼭 맞는 겨울 다운자켓이다.

네파는 올해 짧은 기장으로 발랄한 스타일링이 가능한 아르테 숏 다운과 골반 위를 살짝 덮는 길이로 롱과 숏 패딩의 장점을 골라 담은 사이폰 미드 자켓도 선보였다. 숏 다운은 스키니 팬츠와같은 슬림한 핏의 하의와 매칭하면 트렌디한 스타일을 완성할 수 있다.

일상 속에서 가장 편안하게 입고 이런저런 착장에 부담없이 스타일링 할 수 있는 미드 기장의 제품으로 출시된 사이폰 미드 고어인피니움 다운자켓은 심플하고 간결한 디자인이 특징이다. 청바지나 요즘 유행하는 조거팬츠와 같은 편안함과 활동성을 강조한 스타일에 툭 걸치면 체온 유지와 함께 트렌디한 스타일링이 가능하다.

따뜻하고 보온성이 좋은 다운자켓을 갖춰 입었다고해도 살을 에는 듯한 추위가 찾아오는 날에는 무방비상태로 찬 공기에 노출된 머리나 동상을 입기 쉬운 발 끝을 보호해 주는 것이 좋다.

기존 방한모와 방한화 같은 경우는 투박하고 일상 생활에서 착용하기에는 스타일링에 방해가 되는 디자인이 많았지만 최근에는 세련되고 심플한 디자인으로 출시되어 어느 스타일링에도 쉽게 활용할 수 있다.

네파는 편안한 착화감과 따뜻하게 발의 체온을 유지해주는 기능성을 앞세운 패딩 방한화 루카와 리아를 출시했다. 네파는 루카와 리아를 심플하고 클래식한 디자인, 베이직한 컬러로 구성해 어느 스타일에나 매치하기 쉽고 고민없이 편하게 착용할 수 있도록 하는 것에 초점을 맞췄다.

루카는 남녀노소 누구나 가볍고 부담 없이 신을 수 있다. 특히 신고 벗기 쉽도록 하기 위해 편리한 슬립온 타입으로 두껍지 않은 충전재를 사용했다. 어퍼 원단은 발수 가공으로 눈이 오거나 비가 오는 날에도 망가질 걱정 없이 착용할 수 있다. 루카와 함께 출시된 여성용 패딩 부츠 리아는 두껍지 않은 충전재와 퍼를 사용해 열손실을 최소화하고 보온력을 겸비한 것이 특징이다.

눈이 오는 한 겨울이나 스키장 같은 곳을 갈 때도 신을 수 있도록 어퍼 원단을 발수 가공했고, 발을 넣는 입구 부분에 밴드를 적용해 신을 때 편리한 것은 물론 걸을 때 움직일 수 있는 발등을 잘 잡아주어 편안한 착화감을 제공한다. 따뜻한 다운재킷은 물론 코트나 캐주얼 한 착장에도 잘 어울리는 디자인으로 매일 다른 옷차림에도 쉽게 코디할 수 있다.

네파의 듀오리버시블 고소모는 취향에 따라 부클플리스와 우븐, 두 가지로 즐기는 리버시블 방한모로 보기만해도 따뜻함이 느껴지는 부클플리스가 더해졌다. 컬러 또한 심플하지만 대비되는 두 가지 컬러를 매칭해 귀엽고 따뜻한 스타일링이 가능하다.

