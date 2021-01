[아시아경제 금보령 기자] 유비케어 유비케어 032620 | 코스닥 증권정보 현재가 9,680 전일대비 40 등락률 +0.41% 거래량 623,605 전일가 9,640 2021.01.05 14:58 장중(20분지연) 관련기사 유비케어, 주가 9260원.. 전일대비 -2.73%유비케어, 통신단말 활용한 약국관리 시스템 국내 특허유비케어, 서울특별시 영등포구로 본점 소재지 변경 close 는 '의료기관 픽업 방법 및 의료기관 픽업 시스템' 관련 국내 특허권을 취득했다고 5일 공시했다.

유비케어 측은 이번 특허에 대해 "검진 예약 시스템과 이동수단 연계 시스템을 이용해 검진 예약 시 원격지 또는 거동 불편, 노령 이용자를 위해 픽업 서비스까지 함께 이용할 수 있도록 연계하는 시스템"이라며 "건강검진 접근이 어려운 고령자, 원격지 부모님 또는 거동이 불편한 분들도 안심하고 손쉽게 검진을 받을 수 있다"고 설명했다.

