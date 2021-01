[클릭 e종목]"두산밥캣, 4분기 실적 회복 시작점"

[아시아경제 박지환 기자] 대신증권은 5일 두산밥캣 두산밥캣 241560 | 코스피 증권정보 현재가 29,400 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 29,650 2021.01.05 08:04 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-29일두산밥캣, 3분기 영업익 1112억원…전년比 0.8%↑두산밥캣, 3분기 영업이익 1112억원…전년비 0.8%↑ close 에 대해 지난해 4분기를 시작으로 실적 회복의 길을 걷게 될 것이라며 투자의견 '매수'와 목표주가 4만원을 유지했다.

이동헌 대신증권 연구원은 "두산밥캣은 4분기에 매출액 1조1397억원, 영업이익 1030억원으로 전년 대비 각각 1%, 7%의 성장세가 나타날 것"이라고 예상했다.

신규제품(GME)의 3분기 누적 판매는 전년비 111% 증가했으며, 4분기도 이 같은 기조가 이어졌다. 기존 제품 딜러 재고는 2~3개월까지 줄어 있으며 대선 이후 회복세를 보일 것이란 분석이다.

이 연구원은 "기존제품은 리뉴얼 모델 R시리즈 출시로 마케팅 비용이 감소했고, 코로나19로 전반적인 비용절감이 지속됐다"며 "딜러 재고의 회복, 코로나19 기저 효과, 인프라 투자수혜 등이 반영될 것으로 보인다"고 전망했다. 이에 따라 올해 상반기 실적은 전년과 비교해 매출액 16%, 영업이익 47% 증가를 예상했다.

그는 "코로나19 백신 이후 미국 주택시장 우려 등으로 주가는 약세를 보이고 있지만, 미국 주택시장은 구조적 성장이라 판단되며 인프라 투자도 더해졌다"며 "수급적 요인은 일시적으로 판단된다"고 밝혔다.

