하나은행, ‘비대면 새해 아침 인사’로 신축년 시작

지성규 은행장, 홀로그램 출현...영어, 중국어, 베트남어로 직원 건강과 행복 기원

"금융의 변곡점 돌파해 디지털과 글로벌 시대를 주도하는 리더로 우뚝 서자" 다짐

[아시아경제 조강욱 기자] 하나은행은 새해 첫 영업일인 4일 서울시 중구 을지로 본점에서 비대면 새해 아침 인사로 신축년(辛丑年)을 시작했다고 밝혔다.

하나은행은 매년 새해 첫 영업일마다 형식적인 시무식 대신 은행장이 직접 직원들을 맞아 하이파이브를 하고 신년 구호를 외치던 아침 인사를 이어왔다. 하지만 올해는 코로나19의 영향으로 지성규 은행장이 홀로그램으로 출현해 직원들에게 새해 덕담과 인사를 나누는 비대면 방식으로 진행했다.

지성규 은행장은 영어, 중국어, 베트남어로 "2021년 뜨거운 열정으로 당신의 한해를 만드세요! 강인한 황소처럼 앞으로 나아갑시다! Simple! Speed! Smart! 하나은행 파이팅!"을 외치며 "금융의 변곡점을 돌파하고 디지털과 글로벌 시대를 주도하는 리더로 우뚝 서자"고 강조했다.

아울러 이날 신년 인사에는 해외 지점을 포함해 직원들이 새해 소망을 담은 긍정 메시지를 영어, 중국어, 베트남어, 스페인어 등 본인이 자신있는 다양한 국가의 언어로 직접 영상에 담아 서로의 건강과 행운을 기원했다.

한편, 하나은행은 금융권 최초로 영어 닉네임을 파격적으로 시행해 전행적으로 영어 활용을 적극 권장하며 수평적 기업 문화를 확산하고 있다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr