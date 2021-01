신축년 새해를 맞아 3일 서울 여의도 한강공원에서 리기태 방패연 명장 등 연꾼들이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 퇴치를 소망하며 대형 황소연과 봉황줄연을 날리고 있다./김현민 기자 kimhyun81@

