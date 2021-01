성남시, 코로나19 임시선별검사소 2주 연장 운영

[아시아경제(성남)=이영규 기자] 경기 성남시가 탄천종합운동장 등 4곳에 설치된 '코로나19 임시선별검사소'를 오는 17일까지 2주간 연장 운영한다.

다만 위례 스토리박스에 설치된 임시선별검사소는 4일부터 운영을 중단하고, 오는 5일부터 성남종합운동장에 드라이브스루 검사소를 설치, 운영하기로 했다.

현재 성남지역 검사소는 ▲수정구 보건소 앞 광장 ▲중원구 성남종합운동장 ▲분당구 탄천종합운동장 ▲야탑역 광장 등 총 4곳이다.

검사소 운영 시간은 동절기 한파, 현장인력 등을 감안해 주 중은 오전 9시부터 오후 5시까지, 주말은 오전 9시부터 오후 1시까지다. 검사는 PCR 진단검사와 신속항원검사다. 타액 PCR 검사 방식은 제외됐다.

앞서 시는 지난해 12월14일부터 탄천종합운동장 임시선별진료소를 시작으로 총 4곳에 임시선별검사소를 확대 운영해왔다.

2일 0시 기준 3만1426명이 검사소를 다녀갔다. 이 중 98.6%는 비인두도말 PCR, 0.01%는 타액 PCR, 나머지는 신속항원방식으로 검사를 받았다. 확진율은 0.32%였다.

선제적 검사로 99명의 확진자를 조기에 발견했고, 이 중 거주지는 분당구가 35명으로 가장 많았다. 이어 타지역 27명, 중원구 20명, 수정구 17명 순이었다.

은수미 성남시장은 "방역은 속도전인 만큼 선제적 검사로 무증상 감염자를 조기 발견해 연쇄 감염 연결고리를 끊을 수 있도록 노력하겠다"며 "발열ㆍ호흡기 등 의심 증상이 있을 때는 신속하게 선별진료소나 임시선별검사소를 방문해 검사를 받아 달라"고 당부했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr