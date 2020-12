배우 곽진영, 극단적 선택 시도 후 병원 치료…의식 되찾아

[아시아경제 임주형 기자] 극단적 선택을 시도했던 배우 곽진영(50)이 병원으로 이송, 치료를 받고 있는 것으로 전해졌다.

31일 '연합뉴스' 보도에 따르면 곽진영은 전날(30일) 자신이 운영하는 김치 회사가 있는 전남 여수 한 병원으로 옮겨져 치료를 받았으며 이날 오전 의식을 되찾았다.

한편 곽진영은 최근 악성 댓글 등으로 심적 고통을 호소해 온 것으로 전해졌다. 연예매체 '티브이데일리'는 곽진영 최측근 언급을 인용해 "곽 씨가 최근 지속적인 악성 댓글 등을 이유로 지인들에게 고충을 호소했다"며 이로 인한 심리적 부담을 겪었다고 전했다.

또 다른 연예매체 'OSEN'에 따르면 일부 악성 댓글 작성자는 곽진영에게 통화를 하거나 문자를 전송해 괴롭히기도 한 것으로 전해졌다.

한편 곽진영은 지난 1991년 MBC 공채 20기 탤런트로 데뷔했다. 이후 그는 '여명의 눈동자', '사랑을 그대 품에', '아들과 딸', '서울 야상곡' 등 여러 드라마에 출연하며 대중에 이름을 알려왔다.

지난 2010년에는 드라마 '아들과 딸'에서 자신이 맡았던 역할의 이름을 딴 한 김치 회사 대표를 맡아 운영하고 있다. 최근에는 SBS 예능 프로그램 '불타는 청춘'에 출연하기도 했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr