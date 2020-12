◆오렌지라이프

<임원 신규 선임>

▶ 정근수 부사장 GIB사업그룹장 ▶ 배형철 상무 고객전략그룹장 ▶ 이영재 상무 B2B사업그룹장

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr