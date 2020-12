◆현대해상

<전무 승진>

▶ 자산운용1본부장 황인관

<상무 선임>

▶ CIAO 이길수

<상무 승진>

▶ 채널전략추진TF장 김재용 ▶ CIO 이성훈 ▶ AM본부장 전혁 ▶ 강북지역본부장 김종석 ▶ 자동차업무본부장 윤영상 ▶ 수도권보상본부장 임진주

◆현대C&R

<상무 승진>

▶ PM사업본부장 오완석 ▶ 교육사업본부장 강태현

◆현대하이카손해사정

<상무 선임>

▶ 보상지원본부장 이현규

<상무 승진>

▶ 하이카서비스지원본부장 이성호

◆현대인베스트먼트자산운용

<상무 승진>

▶ 법인마케팅본부장 김병국 ▶ 실물투자본부장 김웅규 ▶ 대체투자본부장 최락명

◆현대하이라이프손해사정

<상무 선임>

▶ 위험관리연구소장 박근형

<상무 승진>

▶ 수도권손사본부장 홍원표

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr