11월 일임형 ISA 누적수익률 19.73%…전월대비 3.44%p↑

[아시아경제 금보령 기자] 지난달 기준 일임형 개인종합자산관리계좌(ISA) 모델포트폴리오(MP) 누적수익률이 평균 19.73%로 집계됐다.

31일 금융투자협회에 따르면 지난달 말 기준 일임형 ISA MP의 출시 이후 누적수익률은 평균 19.73%였다.

금투협 관계자는 "세계증시가 미국 대통령 선거 이후의 불확실성 해소, 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신 개발에 따른 경기 회복 기대감 등으로 큰 폭으로 상승함에 따라 일임형 ISA 누적수익률은 10월말(16.29%) 대비 3.44%포인트 상승했다"고 설명했다.

누적수익률은 유형별로 초고위험 35.07%, 고위험 27.34%, 중위험 17.18%, 저위험 10.54%, 초저위험 7.13% 순이었다.

회사별 평균 누적수익률은 메리츠증권이 26.8%로 1위를 차지했다. 각 MP 중에서는 키움증권 기본투자형(초고위험)이 누적수익률 84.24%로 전체 수익률 1위였다.

고위험형에서는 현대차증권의 '수익추구형 A2(선진국형)' MP가 해외주식형펀드 100% 투자로 출시 이후 수익률 62.2%를 보였다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr