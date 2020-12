전문건설협회-건설정책연구원 '2020 전문건설업 실태조사 분석보고서' 발간

[아시아경제 이춘희 기자] 대한전문건설협회와 대한건설정책연구원은 '2020년 전문건설업 실태조사 분석보고서'를 발간했다고 31일 밝혔다.

전문건설업 실태조사 분석보고서는 전문건설업계의 전반적인 현황과 기업들의 경영상태 등을 조사한 국내 유일의 자료로 평가받는다. 조사?분석을 통해 도출된 각 조사항목별 현황과 문제점들은 정부의 정책개선에 필요한 실증적 기초자료로 활용된다.

전문건설업계에 필요한 개선사안들로 짜여진 설문지에 대해 전문건설업체들이 답변한 조사결과를 바탕으로 작성되며, ▲전문건설업 산업활동 실태 ▲기업경영 애로사항 ▲전문건설시장의 경쟁실태 ▲하도급불공정거래실태 ▲건설인력 및 고용보험실태 ▲산업재해 및 안전관리 주요 입찰계약제도 운용 실태 등이 수록된다.

전문건설협회는 매년 보고서를 발간하면서 이를 근거로 건설시장의 선진화와 정상화를 위한 정책방향을 제시하고 있다. 건설정책연구원은 2007년부터 연구수행기관으로 참여해 오고 있다.

이은형 건설정책연구원 책임연구원은 "업계 전반의 발전과 변화를 저해하는 문제점을 개선하면서 건설산업이 나아갈 방향을 도출하는 자료"라고 평가했다.

