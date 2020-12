靑 비서실장 유영민…새해 경제 재도약 토대 만들기 포석 (종합)

文대통령, 사실상 '마지막 비서실장'에 경제인 출신 유영민 前 장관 발탁

[아시아경제 류정민 기자, 손선희 기자] 문재인 대통령의 '마지막 비서실장'에 경제인 출신 유영민 전 과학기술정보통신부 장관이 발탁된 것은 2021년 국정운영의 밑그림과 관련이 있다.

청와대 비서실장의 정치적 역할 특히 국회와의 소통보다는 실질적인 정책 시행에 방점을 둔 인선이다. 통상적으로 청와대 마지막 비서실장은 대통령선거를 돌파해야 하는 책임이 있고, 새 정부 청와대의 '권력 이양'까지 담당한다. 정무적 감각이 중시되고 대통령의 믿음이 두터운 인물이 중용돼 온 배경이다.

이런 흐름과는 달리 유 전 장관은 제20대 총선과 제21대 총선에서 부산 해운대갑 지역구에 더불어민주당 후보로 출마한 경험은 있지만 경제인 출신으로 분류돼 정무적 감각과는 다소 거리가 느껴지는 인물이다.

2016년 1월 문 대통령이 민주당 대표를 맡던 시절 인재영입을 통해 정치권에 입문한 이른바 '더벤저스' 출신이다. 이 때 유 전 수석의 입당을 이끌었던 인물이 최재성 현 정무수석(당시 총무본부장)이다.

정치적 경험과 정무적 감각은 여권의 중진 정치인보다 떨어지겠지만 문 대통령이 중시하는 '디지털 뉴딜' 등 경제 전문성은 크게 앞선다. 결과적으로 유 전 장관 중용은 정치와 정무에 대한 부분은 최재성 정무수석과 정만호 국민소통수석 등 기존 참모들에게 맡기고 비서실장을 중심으로 2021년 경제 재도약의 토대를 만들기 위한 포석으로 풀이된다.

신종 코로나바이러스(코로나19)로 타격을 받은 한국 경제의 재도약을 위해서는 정부는 물론이고 청와대도 '경제 비상팀' 성격의 대응이 필요하다는 의미도 녹아있다.

유 전 장관은 노영민 비서실장과 함께 이날 오후 청와대 춘추관을 찾아 이ㆍ취임 인사를 할 것으로 보인다. 이는 청와대 실장급 인사 관례에 따른 것이다. 임종석 전 비서실장 교체 당시에도 당사자가 직접 후임자를 소개하는 방식으로 '바통 터치'가 이뤄졌다.

청와대 3기 체제는 유 전 장관 중심으로 새롭게 출범할 것으로 보이는 가운데 경제라인 교체의 방향과 내용도 관심의 초점이다. 김상조 정책실장의 후임으로 이호승 경제수석이 떠오르고 있지만 최종 확정은 되지 않은 상황이다. 문 대통령은 복수의 후보군을 놓고 판단을 고민하고 있다. 정책실장 후임 인선은 새해 초에 이뤄질 것으로 보인다.

청와대 참모진 교체가 예상보다 빠르게 이뤄진 점도 눈여겨볼 부분이다. 청와대 고위 관계자는 30일 노 실장 등의 사의 표명과 관련해 "(문 대통령은) 수리 문제를 포함해서 또 후임 문제는 연휴를 지내면서 다양한 의견을 들으시고 숙고할 것으로 알고 있다"고 설명한 바 있다.

그러나 이런 발언과는 달리 후임 인선은 빠르게 이뤄지게 됐다. 2021년을 앞두고 백지 상태에서 새해 정국을 구상하기 위해서는 인사 문제의 매듭을 짓는 게 유리하다는 대통령의 판단이 있던 것으로 보인다. 문 대통령은 1월에 사실상 '2차 개각'과 함께 남은 참모진 인선을 단행할 계획이다.

