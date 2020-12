바이든, 국방부 부장관에 캐슬린 힉스 지명…美 역사상 최초

오바마 시절, 대아시아 국방 정책 수립에 참여

민간출신·여성·정책 능력 등 두루 고려된 듯

[아시아경제 나주석 기자] 조 바이든 미국 대통령 당선인이 캐슬린 힉스 전 국방부 정책 담당 수석부차관(사진)을 차기 국방부 부장관으로 지명했다. 미 상원 인준을 통과하면 힉스 전 차관은 미 역사상 첫 여성 국방부 부장관이 된다.

30일(현지시간) 바이든 당선인 인수위원회는 보도자료를 통해 힉스 전 차관의 부장관 지명을 공식 발표했다. 바이든 당선인의 과거 부통령 시절 부통령 국가안보회의(NSC) 보좌관을 지낸 콜린 칼은 국방부 정책 담당 차관으로 지명됐다.

인수위는 "이들은 우리가 마주하고 있는 미래의 도전을 막아내는 데 필요한 폭넓은 경험과 위기로 단련된 판단력을 갖춘 인물들"이라며 "이들은 모두 당선인의 신뢰를 얻었던 인물로 로이드 오스틴 국방부 장관 후보자와 함께 세계 무대에서 미국의 신뢰를 회복하는 데 기여할 수 있을 것"이라고 밝혔다.

그의 발탁은 오스틴 장관 후보자에 대한 보완적 성격이 크다고 미 언론들은 보도했다. 오스틴 장관 후보자는 퇴역한 지 4년밖에 지나지 않아 국방부 장관이 되기 위해서는 퇴역한 지 7년이 지나야 한다는 법적 요건을 갖추지 못했다. 적용 면제를 승인받으면 되지만, 군의 문민 통제라는 원칙을 고려해 민간 출신의 힉스 전 차관이 부장관으로 지명된 것으로 풀이된다.

이 밖에도 미 국방부의 대(對)중국 전략 수립 등에서 힉스 전 차관의 역할이 클 것으로 관측된다. 버락 오바마 전 대통령 시절 국방 정책 등을 담당한 힉스 전 차관은 당시 중국의 부상 견제를 염두에 둔 아시아 중시 정책(pivot to Asia) 수립에 참여했으며, 미 싱크탱크 전략국제문제연구소(CSIS) 부소장 겸 국제안보프로그램 국장으로 지내며 중국에 관한 연구 등을 진행했다. 이런 이유로 중부사령관 출신으로 유럽과 중동 쪽에 사정이 밝은 오스틴 장관 후보자를 도와 아시아 정책 수립에 핵심적 역할을 할 것이라는 관측이 나온다.

이 밖에 힉스 전 차관 발탁은 여성계를 고려했다는 평가도 있다. 당초 바이든 당선인이 미셸 플러노이 전 국방부 차관을 장관 후보자로 지명할 것이라는 관측이 나왔는데 오스틴 장관 후보를 지명하면서 첫 여성 국방부 장관의 등장은 다음 기회로 미뤄졌다.

미 정치 전문 매체 폴리티코에 따르면 인수위 관계자는 "힉스 전 차관은 오랫동안 이 분야에 종사해 뭘 만들어야 할지 알고 있는 데다 유리천장을 깨뜨렸다는 점도 고려됐을 것"이라고 말했다.

