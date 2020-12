마포문화관광협의회 출범…포스트코로나 ‘관광 해법’ 모색

코로나19로 큰 피해 입은 관광업계 포스트코로나 선제적 대응 ...초대 협의회장에 표영호 굿마이크 대표…마포구, 행정·재정적 지원...홍보 및 마케팅 기법 개발 및 관광진흥시책 수립 등 ‘돌파구’ 모색

[아시아경제 박종일 기자] 마포 지역 관광업계 종사자들이 모여 설립한 사단법인 마포문화관광협의회가 지난 15일 정식 출범했다.

마포구(구청장 유동균)는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태로 큰 피해를 입은 지역의 관광업계를 지원하기 위해 향후 마포관광협의회가 추진하는 각종 사업에 행정적·재정적 지원을 뒷받침할 계획이라고 밝혔다.

마포문화관광협의회의 초대 협의회장에는 표영호 굿마이크 대표가 선출됐다. 협의회는 향후 지역의 건강하고 지속가능한 관광생태계 조성을 목표로 활동에 나선다는 계획이다.

코로나19 이전 관광 수요는 명소 관람에서 체험이나 쇼핑·식도락 관광으로, 단체관광에서 개별관광이나 특수목적 관광 등으로 변화하고 있었다.

또, 코로나19 이후 새롭게 형성될 수 있는 관광 트렌드에 대한 대비도 필요한 시점이다.

이를 위해 마포문화관광협의회는 포스트코로나 시대 지역 관광산업 발전을 위한 홍보·마케팅 기법을 선제적으로 개발, 지역 관광 진흥에 관한 시책 등을 수립해 마포구 측에 제안하는 역할을 수행할 계획이다.

한지역의 관광업계 종사자 및 사업자를 협의회 회원으로 모집, 이들에 대한 홍보마케팅 지원, 지역 관광콘텐츠 육성 및 지역축제 개최 등 사업을 공동 추진한다는 방침이다.

유동균 마포구청장은 “민관협력 거버넌스인 마포문화관광협의회의 출범으로 다양한 이해관계자가 참여하여 마포관광 활성화라는 하나의 목적을 이룰 수 있는 체계가 마련됐다”라며 “마포구는 코로나19로 힘들어하는 관광업계를 위해 최대한 지원을 다하겠다”고 말했다.

