[아시아경제 전진영 기자] 중국 제약사 시노팜은 자사가 개발한 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신의예방효과가 79.34%에 달한다고 밝혔다.

30일 환구시보에 따르면 시노팜은 이날 임상 3상 시험결과 중간 분석 데이터를 공개하면서 현재 백신의 효과가 79.34% 수준이라고 했다.

시노팜은 백신의 항체 양성률은 99.52%로 접종을 받은 사람 대부분이 항체를 형성했다고 전했다.

이는 미국 제약사인 모더나와 화이자에서 개발한 리보핵산 백신의 예방 효과보다는 15% 낮은 수준이다. 모더나와 화이자는 각각 94.5%, 95% 예방 효과를 나타냈다.

