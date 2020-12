◇4급

▲자치행정과(지방자치인재개발원 고급리더과정) 서원

◇5급

▲문화체육과장 조용상 ▲녹색관광과장 정경옥 ▲의회사무과장 김병규 ▲ 봉산면장 고진성 ▲창평면장 김용진 ▲금성면장 김남호 ▲월산면장 고근석 ▲대전면장 제성현 ▲의회사무과 전문위원직무대리 김윤철 ▲수북면장 최기태 ▲주민행복과장 김민지 ▲친환경유통과장 김남송 ▲용면장 김종구

호남취재본부 김육봉 기자 bong2910@asiae.co.kr