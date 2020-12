은평구 불광2동 복합청사 설계공모 당선작 선정

위즈스케일 건축사사무소 출품작 선정…지하 1, 지상 4층 규모 2023년6월 준공 예정

[아시아경제 박종일 기자] 은평구(구청장 김미경)는 지난 21일 불광제2동 복합청사 건립 설계공모 심사위원회를 개최해 위즈스케일 건축사사무소(대표 전영욱)에서 출품한 작품을 당선작으로 선정했다.

이번 설계공모는 16개 건축사사무소에서 작품을 제출, 5명의 심사위원들이 공정한 심사를 통해 당선작을 선정했다.

당선작은 지형에 대한 해석과 토지이용의 효율성, 합리적인 공간배치계획, 차량 및 보행동선 계획, 주변과 조화, 환경친화적인 재료를 사용한 우수한 설계로 좋은 평가를 받았다.

불광제2동 복합청사는 지하 1, 지상 4층에 공영주차장, 동 주민센터, 자치회관, 주민누리센터의 복합시설로 지역주민들에게 지역공동체 회복을 위한 행정?복지서비스 공간으로 내년 1월 중 설계공모 당선 업체와 실시설계 용역 계약을 체결, 내년 11월 본격적인 공사에 들어가 2023년6월에 준공할 계획이다.

김미경 구청장은 “새롭게 건립될 불광제2동주민센터가 주민들에게 쾌적한 환경과 양질의 행정서비스, 다양한 편의활동을 제공할 수 있는 공간이 되길 바란다”고 말했다.

