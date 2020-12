국민의힘 “文대통령, 野 반대 공수처장 내정…철저히 검증할 것”

“묻지마 공수처는 친문 청와대 사수처 될 뿐”

[아시아경제 임춘한 기자] 국민의힘은 30일 문재인 대통령은 초대 고위공직자범죄수사처(공수처) 처장에 판사 출신인 김진욱 헌법재판소 선임연구관을 지명한 것에 대해 “문재인 대통령이 야당 원내대표와 만났을 때 ‘야당이 반대하지 않는 인물로 하겠다’고 약속하더니, 야당 추천위원 추천권마저 원천 박탈하며 여당 주도로 후보 추천을 강행했고 끝내 야당이 반대하는 인물을 공수처장에 내정했다”고 비판했다.

최형두 국민의힘 원내대변인은 이날 논평에서 “검찰과 경찰의 수사권 기소권은 분리한다면서 수사권 기소권을 모두 갖는 무소불위 공수처장후보를 야당을 배제한 채 일방적으로 지목했다”며 “공수처는 검찰 경찰의 내사 정보부터 공직비리 수사까지 모두 보고받고 가져갈 수 있다. 헌법에 없는 최상위 수사기관 위상이다. 권력기관 개혁은 상호 견제와 균형이 기본 아닌가”라며 이같이 말했다.

최 원내대변인은 “조만간 월성1호기 경제성 조작 감사 방해 사건, 청와대의 울산시장 선거개입 의혹 사건을 공직자 수사처가 앗아가는 순간 청와대 사수처의 정체가 드러날 것”이라며 “도덕성도 실력도 검증 안 된 묻지마 공수처는 친문 청와대 사수처가 될 뿐”이라고 지적했다.

최 원내대변인은 “국민의힘은 대통령과 여당이 야당 추천권을 원천 박탈하며 지명한 공수처장 후보자가 국민들 우려대로 친문 청와대 사수처장이 될 것인지 인사청문회에서 철저히 검증하고 따져 물을 것”이라고 밝혔다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr