◇KTB투자증권

<부사장 승진>

▶경영혁신실 안태우 ▶경영혁신실 김정수

<전무 승진>

▶투자금융본부 최성순

<상무 승진>

▶리서치본부 신지윤 ▶금융솔루션센터 신용도

<상무보 승진>

▶금융상품팀 김동응 ▶종합투자3팀 홍순관 ▶프로젝트금융팀 이호림 ▶기업분석팀 이혜린 ▶재무팀 김덕연

<이사 승진>

▶재무팀 손정호 ▶영업추진팀 강성철 ▶여의도금융센터 임익환 ▶금융솔루션팀 신준호 ▶금융솔루션팀 김봉철 ▶투자금융3팀 이정윤 ▶종합투자4팀 한승엽 ▶종합투자1팀 태성일

◇KTB자산운용

<상무보 승진>

▶홀세일마케팅팀 전성훈

<이사 승진>

▶리서치팀 양승후

◇KTB네트워크

<상무보 승진>

▶상해사무소장 현지훈

◇KTB신용정보

<이사 승진>

▶채권2본부 정찬주

