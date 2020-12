롯데하이마트, 1월 한 달간 ‘신년이니까 새단장세일’ 진행

[아시아경제 이승진 기자] 롯데하이마트가 2021년 새해를 맞아 1월 1일부터 31일까지 전국 매장에서 ‘신년이니까 새단장세일’을 펼친다. 삼성전자와 손잡고 진행하는 ‘롯데하이마트X삼성전자 세일 페스타’, 경품, 참여 이벤트 등 연초부터 다채로운 행사를 준비했다.

1월 한 달간 전국 롯데하이마트 매장에서 진행하는 ‘롯데하이마트X삼성전자 세일 페스타’에서는 TV, 세탁기, 의류건조기 등 삼성전자 기획 모델을 할인 판매하고 캐시백 등 추가 혜택을 함께 제공할 예정이다. 행사 카드로 결제하면 결제 금액대에 따라 최대 75만원을 현금으로 돌려주고, 36개월 무이자 할부 혜택도 준다.

이벤트도 다양하게 마련했다. ‘신축년 어서오소’ 경품 이벤트는 오프라인 매장에서 30만원 이상 구매하면 응모할 수 있다. 추첨을 통해 2021명을 선발해 경품을 준다. 1등(1명)에게 골드바 10돈을, 2등(20명)에게 골드바 1돈을, 3등(2000명)에게 엘포인트(L.POINT) 1000포인트를 제공한다.

‘소띠들 어서오소’ 이벤트에서는 소띠 고객에게 추가 할인 혜택을 준다. 롯데하이마트 멤버십에 가입한 1973년생, 1985년생, 1997년생 소띠 고객이 롯데하이마트 매장에서 품목 제한 없이 100만원 이상 구매하면 10만원을 즉시 할인해준다.

‘하이마트 어서오소’ 참여 이벤트는 개인 인스타그램에 새해 소망과 이벤트 해시태그를 포함한 게시글을 작성한 후, 롯데하이마트 공식 인스타그램에 공지되는 이벤트 링크에 접속해 응모하면 된다. 이벤트 응모자 가운데 추첨을 통해 50명에게 에어프라이어를, 1000명에게 세븐일레븐 1만원 기프티콘을 전달한다.

이찬일 롯데하이마트 마케팅부문장은 “다가올 새해는 희망찬 해가 되길 바라는 마음에서 새단장세일 행사를 마련했다”라며 “롯데하이마트는 내년에도 고객님들을 위한 다양한 할인 행사와 풍성한 이벤트를 선보일 예정이다”라고 말했다.

