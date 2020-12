삼본전자, 전통 MMORPG 모바일 게임 '신검' 출시

[아시아경제 유현석 기자] 삼본전자 삼본전자 111870 | 코스닥 증권정보 현재가 1,295 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 1,584,465 전일가 1,295 2020.12.29 15:30 장마감 관련기사 삼본전자, 주가 1555원 (-13.13%)… 게시판 '북적'‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제“아직도 추천주를 돈내고 받으세요?” close 는 자회사인 하루엔터테인먼트가 모바일 게임 신검을 출시했다고 29일 밝혔다.

‘신검’은 사전예약 기간 동안 50만명이 넘는 모집자를 달성했다. 국내 모바일 마켓인 ‘구글 플레이스토어’, ‘원스토어’, ‘삼성 갤럭시 스토어’ 를 통해 다운로드 받을 수 있다.

출시 전부터 홍보 모델로 선정된 명품 연기파 배우인 김종수씨와 신정근씨의 왕성한 마케팅 활동으로 이용자들의 높은 관심을 집중시겼다. 특히, 두 배우의 환상적인 케미가 돋보이는 시네마틱 홍보 영상은 느와르 액션과 판타지를 잘 표현했다는 평가가 이어지고 있다.

신검’의 특징은 게임 초반 몰입도와 클래스의 선택에서 차별을 최소화 하기 위해 검사와 법사 클래스를선택할 수 있도록 했으며, 무협 액션의 정수를 경험할 수 있다. 추후, 난이도와 밸런스를 고려해 신규 클래스를 업데이트해 나갈 예정이라고 한다.

또 필드 플레이에서는 레벨별 난이도에 따른 구분으로 고랩 유저와 저랩 유저의 형평성을 고려해 맵 디자인을 하였고 통합 서버 PvP, PvE를 통해 유저들끼리 무한 경쟁하며 캐릭터를 성장시킬 수 있는 다양한 요소로 무장한 전통 MMORPG의 특징을 잘 살린 게임이라는 것이 회사 측의 설명이다.

회사 관계자는 "신검은 지난 8월 출시한 야신 개발사의 차기 모바일 게임이며, 그 동안의 운영과 서비스 노하우를 통해 획득한 자료들을 대거 적용하여 재미있고 안정적인 서비스를 구축했다"며 "출시 이벤트로 아이폰12 프로 맥스와, 아이패드, 갤럭시Z플립, 상품권 등 다양하고 푸짐한 경품이 준비되어 있으며 공식 커뮤니티 카페에서 확인 가능하다"고 말했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr