이무호 서예가가 29일 국회 본관 계단 앞에서 경자년 액운을 쓸어내고 신축년 상서로운 미래를 기원하며 '白鼠?驅千惡去 金牛盈載萬祥來'(백서탄구천악거 금우영재만상래)'의 신년 휘호를 큰 붓으로 쓰고 있다. 이 글귀는 '흰쥐가 모든 악을 모두 몰고 가버리고, 금소가 온갖 상서로움을 가득 싣고 돌아오네'라는 뜻이라고 이 서예가는 말했다./윤동주 기자 doso7@

