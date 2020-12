[아시아경제 이민우 기자] 비디아이 비디아이 148140 | 코스닥 증권정보 현재가 10,100 전일대비 1,100 등락률 +12.22% 거래량 2,391,246 전일가 9,000 2020.12.29 15:05 장중(20분지연) 관련기사 비디아이, 창업자 안승만 대표 복귀…“신재생 에너지 등 본원 사업 성장 가속화”비디아이, 주가 8890원 (1.37%)… 게시판 '북적'비디아이, 외국인 1만 2000주 순매수… 주가 -4.33% close 는 김일강 대표이사가 일신상의 사유로 사임했다고 29일 공시했다. 이에 최대주주인 안승만씨가 대표이사 직무대행으로 선임됐다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr