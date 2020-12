지자체 발주공사 신기술·특허공법 선정 과정 공개

공법선정위원회 구성해 평가 투명성 확보 … 일감 몰아주기 근절

[아시아경제 조인경 기자] 앞으로는 지방자치단체가 발주하는 공사에서 신기술·특허공법을 선정하는 전체 과정이 투명하게 공개돼 특정업체에 대한 일감 몰아주기가 사라질 전망이다.

행정안전부는 우수 기업이 지자체에서 발주하는 공사에 참여할 수 있는 기회를 확대하고자 신기술·특허공법 선정 절차를 개선하는 내용을 담은 '지방자치단체 입찰 및 계약집행기준'을 개정했다고 29일 밝혔다.

이에 따라 앞으로는 신기술·특허공법을 선정할 때 지자체 홈페이지와 나라장터 등에 입찰시기와 내용, 평가방법 등에 관한 사항을 7일 이상 공개해야 한다.

또 기존에는 대다수 자치단체가 비공개 내부 평가기준에 의해 공법을 선정했으나 앞으로는 공고문에 제안서의 평가항목 및 방법 등 신기술·특허공법 선정에 필요한 사항을 포함하도록 했다.

이와 함께 전문가로 구성된 '공법선정위원회'를 구성해 신기술·특허공법의 적용 여부와 제안서 평가 등이 공정하고 투명하게 이뤄지도록 했다. 공법선정위원회는 7~10명의 규모의 외부전문가로 구성되며, 신기술·특허공법 적용의 필요성과 타당성, 공법선정 시 고려할 사항 등을 자문하는 역할을 한다.

제안서 선정 시에는 공법선정위원의 명단과 위원별 평가항목의 점수도 공개해 평가의 투명성이 확보되도록 했다.

공사목적물의 목적과 특성을 고려한 평가기준을 마련할 수 있도록 발주자인 지자체에는 충분한 재량권을 부여한다.

그동안 낙찰자 결정에 관한 사항은 주로 계약부서가 주관해 평가해 왔으나, 신기술·특허공법 평가는 해당 공사의 내용을 정확히 파악하고 시공에 관한 전문성이 있는 사업부서에서 주관하도록 한다. 또 자치단체가 공사의 특성에 따라 내구성, 안전성, 공사비 등 평가항목과 배점을 가감 조정할 수 있다.

박재민 행안부 지방재정경제실장은 "신기술·특허공법 선정 과정에서 투명성과 공정성을 확보해 우수업체의 진입장벽을 낮추고 이를 통해 더욱 안전한 공사현장이 될 것으로 기대한다"고 말했다.



조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr