산업은행, ‘연말 사랑 나누기’ 임직원 성금 모금

[아시아경제 조강욱 기자] 산업은행은 연말을 맞아 임직원 성금 모금 행사를 통해 소외계층 이웃을 위한 따뜻한 사랑 나눔을 실시했다고 29일 밝혔다.

산업은행은 매년 연말마다 본·지점 전 임직원이 성금을 모금하고 있으며, 은행은 직원 모금액에 매칭 기부액을 지원해 부점별로 지역 봉사활동을 실시하고 있다.

올해도 직원 모금액과 은행의 매칭 기부액으로 조성된 총 3억원의 성금으로 사랑 나눔 행사를 실시했다. 이는 코로나19 확산 방지를 위해 복지시설 등에 성금 전달 위주의 비대면 행사로 진행됐다.

또 산업은행은 매년 불우이웃돕기사업 재원 마련을 위해 임직원 급여 끝전 모으기 행사를 연중 실시하고 있다. 올해도 소외계층 청소년 장학사업과 취약계층 지원을 위해 임직원 모두가 정성으로 모금한 1억4000만원의 성금을 비영리 재단법인 KDB나눔재단 앞 기부했다.

산업은행 관계자는 "앞으로도 따뜻한 나눔과 이웃사랑이 지속될 수 있도록 ‘나누는 손길, 따뜻한 세상’을 위해 노력하겠다"고 말했다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr