캠코 등 8개 공공기관, 사회적경제 기업에 5000만원 지원

올해 2차례 크라우드 매칭 펀딩을 통해 31개 기업에 총 8000만원 지원

[아시아경제 박선미 기자]캠코(한국자산관리공사) 등 부산지역 8개 공공기관은 올해 제2차 크라우드 펀딩 프로젝트에서 목표금액을 달성한 18개 사회적경제 기업 등에 매칭투자금 5000만원을 지원했다고 29일 밝혔다.

지난 11월에 진행한 제2차 크라우드 펀딩은 부산지역 사회적경제 기업 및 소상공인협동조합의 판로개척과 매출확대를 지원하기 위해 추진됐다. 크라우드 펀딩에 참여한 기업이 설정한 목표 판매(펀딩)금액을 달성하면 '부산 사회적경제 지원 기금(BEF)'에서 목표액에 추가 지원금을 더해주는 매칭투자 방식이다.

‘낙동강 습지 카약 플로깅(Plogging)’, ‘앙금플라워 떡케익’ 등 18개 사회적경제 기업이 목표 펀딩금액을 달성했으며 BEF는 올해 1,2차 크라우드 펀딩을 통해 총 31개 사회적경제 기업 등에 총 8000만원을 지원했다.

문성유 캠코 사장은 “캠코가 BEF와 함께 펼치는 크라우드 펀딩 등을 통해 사회적경제 기업들이 자립기반을 튼튼히 할 수 있기를 바란다”며, “앞으로도 캠코가 앞장서서 지역경제 활성화와 일자리 창출을 위해 힘을 모아가겠다"고 말했다.

