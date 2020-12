KOTRA ‘한-타지키스탄 경제협력 세미나’ 온라인 개최

[아시아경제 성기호 기자] KOTRA가 신북방정책 대상국 ‘타지키스탄’의 투자환경과 유망산업을 소개한다. KOTRA는 ‘한-타지키스탄 경제협력 세미나’를 29일 온라인으로 개최한다고 밝혔다.

지난 22일, KOTRA는 타지키스탄 경제개발무역부·상공회의소와 화상으로 업무협약(MOU)을 체결했다. 한-타지키스탄 양국 경제협력을 활성화하고 투자기회를 발굴하기 위해 이번 웹세미나가 마련됐다.

우선 KOTRA 알마티무역관이 나서 타지키스탄 경제동향과 진출전략을 발표한다. 타지키스탄 정부에서는 주요산업, 투자 유망분야, 해외 투자자 지원책 등을 소개한다. KOTRA는 실시간 채팅방도 운영해 기업 문의사항을 접수하고 타지키스탄 정부 관계자의 답변을 제공할 예정이다.

권평오 KOTRA 사장은 “코로나19로 물리적 이동이 어렵지만 온라인 방식으로 경제협력 돌파구를 마련하고 있다”며 “앞으로도 타지키스탄 진출을 희망하는 우리 중소·중견기업의 길라잡이 역할을 계속하겠다”고 밝혔다.

‘한-타지키스탄 경제협력 웹세미나’는 29일 오후 3시부터 유튜브 ‘KOTRA 비즈니스’ 채널에서 시청할 수 있다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr