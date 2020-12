△안복희씨 별세, 김민욱(한국방위산업진흥회 대외협력팀 차장)씨 빙모상 = 31일, 안동전문장례식장 특실(201호), 발인 12월 31일 목요일 오전 10시.(054)821-0101

양낙규 군사전문기자 if@asiae.co.kr