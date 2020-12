스킨이데아 송파구에 통큰 기부!...3만9000여 점 화장품 기부

송파구 저소득 가정에 스킨, 로션, 에센스 등 6억 상당 전달

[아시아경제 박종일 기자] 송파구(구청장 박성수)는 지역내 기업 스킨이데아가 감염병 위기로 예년보다 외로운 연말을 맞이하는 저소득 가정에게 6억 원 상당의 통 큰 기부로 이웃사랑을 실천했다고 29일 밝혔다.

스킨이데아는 송파구 문정비즈밸리에 자리한 화장품 전문기업으로 제품개발부터 생산까지 본사에서 가능한 시스템을 갖추고 있다.

다수의 특허기술로 개발한 스킨케어 전문제품을 전 세계 50개국에 수출하고 있으며, 사회복지공동모금회를 통해 꾸준하게 기부 활동을 이어왔다.

이번 후원은 ‘2021 희망온돌 따뜻한 겨울나기 사업’ 일환으로 스킨이데아가 이웃사랑을 실천하기 위해 송파구 저소득층을 위한 후원 의사를 밝혀 추진됐다.

후원 물품은 스킨, 로션, 크림, 에센스 등 기업의 대표제품 3만9000여 점이다.

기부환산금액이 5억8400여만 원에 달해 올 한해 송파구 내 단일 후원으로는 최대 금액을 기록했다.

구는 지난 21일 구청에서 후원식을 갖고 물품을 21개 동 주민센터와 12개 사회복지시설을 통해 어려운 가정에 전달할 예정이다.

박성수 송파구청장은 “코로나 위기로 나눔의 손길이 줄어든 상황 속에 지역내 기업의 통 큰 후원에 진심으로 감사드린다”면서 “앞으로 기업 지원에도 더욱 힘써 기업의 성장이 선순환 효과를 이끌어 지역경제 활성화와 이웃사랑 실천으로 이어지는 송파를 만들어 가겠다”고 전했다.

한편, 구는 서울사회복지공동모금회와 공동으로 내년 2월 15일까지 ‘2021 희망온돌 따뜻한 겨울나기 모금사업’을 펼친다. 12월 20일 기준, 565개 개인·단체 ·기업이 참여해 14억2682만1443원을 모금했다.

참여를 원하는 주민, 기업, 단체 등은 송파구청 복지정책과 또는 거주지 동주민센터로 상담 혹은 방문 접수하면 된다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr