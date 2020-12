현대·기아차, 친환경차 해외 판매 사상 최대…30만 대 넘어

[아시아경제 성기호 기자] 현대·기아차가 올해 처음으로 친환경차 해외 판매 30만대를 달성했다. 또 지난해 같은 기간(23만8155대)과 비교해서도 26.8%가 증가한 것으로 나타났다.

27일 업계에 따르면 현대·기아차는 올해 1월부터 11월까지 해외 시장에 총 30만6266대(공장 판매 기준)의 친환경차를 판매했다.

친환경차 중에서는 전기차가 13만7286대로 가장 많이 팔렸다. 뒤를 이러 하이브리드 11만8816대, 플러그인 하이브리드 4만9299대, 수소전기차 865대가 팔렸다.

특히 전기차는 작년 같은 기간(6만8907대)의 2배 가까이 팔린 것으로 나타났다. 코나 일렉트릭(EV)이 7만18대, 니로EV가 4만4146대, 아이오닉 일렉트릭이 1만1488대, 쏘울 EV는 9020대가 팔렸다.

하이브리드 모델의 해외 판매는 작년 같은 기간보다 7.6% 감소했다. 니로 하이브리드 4만2944대, 아이오닉 하이브리드 2만6995대, 쏘나타 하이브리드 1만522대, 투싼 하이브리드 4542대, 쏘렌토 하이브리드 4025대 등으로 나타났다.

플러그인 하이브리드 모델의 판매는 증가 추세다. 대표 모델은 작년 하반기 출시된 기아차의 유럽 전략형 모델 씨드 플러그인 하이브리드로, 올해 판매가 본격화되며 지난달까지 1만9353대가 팔렸다. 니로 플러그인 하이브리드도 1만9129대가 팔려 작년 동기 대비 27.5% 증가했다.

반면 수소전기차는 국내를 중심으로 판매가 이뤄지며 해외 시장 판매는 11월까지 865대(승용차 기준)에 그쳤다. 다만 이미 9월에 작년 연간 판매량(793대)을 넘어선데다 올해 유럽이 수소사회 전환을 위한 각종 전략을 발표해 수소전기차 보급이 확대될 것으로 예상된다.

