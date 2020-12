"아침 내내 울었다"…캐나다 '비밀 산타'가 남긴 선물 봉투엔

[아시아경제 나한아 기자] 캐나다 한 마을에서 '비밀 산타'(Secret Santa)가 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태로 고통받는 이웃들에게 거액의 현금을 선물했다.

크리스마스이브인 지난 24일 아침 캐나다 서부 에드먼턴의 한 마을에서 400여 명의 주민의 집 앞에 '비밀 산타'가 보냈다고 적힌 봉투가 발견됐다고 26일(현지시간) AFP통신 등이 보도했다.

이 봉투에는 더 나은 새해가 될 것이라는 시 한 편과 250캐나다달러(약 21만5천 원) 상당의 월마트 기프트카드가 들어있었다.

마을 주민 리-앤 맥노턴은 자신의 페이스북을 통해 "일어나서 계단 위에 큰 금액의 기프트카드가 들어있는 이것(봉투)을 발견했다"라며 "아침 내내 울었다"라고 전했다.

코로나19 대유행으로 실직한 엘리샤 테넌트는 캐나다 CBC 방송에서 "너무나 가슴이 따뜻해지고 감동적이다"라며 "우리에게는 한 달 치 식료품값"이라고 말했다.

CBC는 봉투에 적혀 있던 이메일 주소로 비밀 산타와 접촉했으나, 그는 자신의 신원을 공개하고 싶지 않다고 답했다.

비밀 산타는 CBC에 보낸 이메일 답장에서 "많은 사람이 정말 어려운 한 해를 보냈고 내게는 그들을 도와줄 수단이 있기 때문에 이런 일을 하기로 한 것"이라며 "내 선물이 사람들에게 세상은 살 만하고 머지않아 더 밝은 미래가 올 것이라는 느낌을 줄 수 있기를 바란다"라고 말했다.

나한아 인턴기자 skgksdk9115@asiae.co.kr