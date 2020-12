이달28일부터 내년 1월말까지 일시 정지

코로나19 변종 확산 때문인듯

[아시아경제 권재희 기자] 일본 정부가 모든 국가와 지역에서의 외국인 신규 입국을 이달 28일부터 내년 1월 말까지 일시 정지한다고 발표했다.

27일 교도통신에 따르면 일본은 전파력이 강한 것으로 알려진 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)이 일본 내 유입됐기 때문으로 보인다.

앞서 일본 민영 방송 니혼테레비는 일본 정부가 전세계로부터의 외국인 신규 입국을 일시 거부하는 방안을 최종 조율하고 있다고 보도하면서, 코로나19 변종의 감염이 확산하고 있기 때문이라고 설명했다.

니혼테레비는 일본 정부가 일본인이나 일본에 거주하는 외국인이 단기 해외 출장 후 귀국할 때 일정한 조건을 충족하면 '2주 대기'를 면제하는 자가 격리 완화 조치도 인정하지 않는 방향으로 최종 조율하고 있다고 전했다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr