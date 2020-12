[아시아경제 박형수 기자] 전국 주유소 휘발유 가격이 9개월 만에 1400원선을 넘었다.

25일 한국석유공사 유가 정보 서비스인 '오피넷'에 따르면 이날 오후 기준 전국 평균 휘발유 판매가격은 ℓ당 1403.08원으로 집계됐다. 전날 1398.43원보다 4.65원 올랐다.

전국 평균 주유소 휘발유 판매가격이 1400원 선을 넘은 것은 지난 3월 29일 1403.83원을 기록한 이후로 약 9개월 만이다.

신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 백신 개발에 따른 국제유가 상승 영향으로 국내 휘발유 가격도 꾸준하게 오르고 있다.

전국 평균 자동차용 경유 판매가격도 전날보다 4.4원 올라 1203.7원을 기록했다. 경유 가격이 1200원 선을 넘은 것은 올해 3월 30일 이후 약 9개월 만이다.

