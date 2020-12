[아시아경제 박형수 기자] 더불어민주당은 25일 윤석열 검찰총장에 대한 징계처분 집행정지 결정을 내린 사법부에 대해 유감을 표명했다. 아울러 문재인 대통령이 사과한 것을 높게 평가했다.

민주당 강선우 대변인은 25일 브리핑에서 문 대통령의 사과에 "인사권자로서의 책임 있는 입장 표명"이라며 "검찰개혁 완수를 향한 의지의 표명"이라고 밝혔다.

이어 "법원 판단으로 명백히 드러난 판사 사찰의 부적절성 등 문제를 예방하기 위한 노력을 계속하겠다"고 강조했다.

민주당은 법원 결정을 계기로 공세를 강화하는 국민의힘을 향해서도 비난했다.

강 대변인은 "국민의힘이 법원의 결정이 곧 문 대통령에 대한 탄핵 결정이라는 망언을 일삼고 있다"며 "어떻게든 대통령을 흠집내기 위해 여론을 호도하는 의도가 저급하고 비열하다"고 했다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr