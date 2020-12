이커머스에서 연말 쇼핑 찬스 쏟아진다

쿠팡·티몬·위메프 등 이커머스 기업 잇따라 연말 쇼핑 행사 진행

이커머스 업체들이 연말 큰 폭의 할인을 제공하는 기획전을 잇따라 마련하고 있다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 재확산으로 위축된 소비심리를 끌어올리는 역할을 할 것으로 기대된다.

티몬은 31일까지 '생필품반값할인' 기획전을 진행한다. 올해 코로나19 확산으로 집에서 보내는 시간이 길어지면서 주요 식자재와 생활용품 소비가 2배 이상 증가한 것을 감안한 행사다.

해당 기획전 내 상품을 장바구니에 담아 구매 시 최대 50% 장바구니 할인 쿠폰이 제공된다. 유료멤버십인 슈퍼세이브 회원은 50만원 이상 구매 시 최대 25만원을 할인 받을 수 있다. 일반회원의 경우 최대 30%의 할인 쿠폰 활용이 가능하다. 기획전의 모든 상품은 금액과 관계없이 무료배송을 제공하며 쿠폰을 활용하지 않더라도 온라인 최저가 수준의 알뜰 쇼핑이 가능하다.

쿠팡은 신학기를 준비하는 고객을 위해 '디지털위크'를 29일까지 진행한다. 집에서 공부하는데 필요한 디지털 제품들을 한자리에 모아 최대 20% 할인된 가격에 선보이는 행사다.

삼성전자, 애플, LG전자, 한성컴퓨터, 브리츠, 샤오미 등 국내외 인기 브랜드들이 대거 참여했으며 제품군은 PC, 모니터, 태블릿, 휴대폰, 워치, 이어폰, 스피커, 카메라 등으로 다양하다. 특히 온라인으로 수업에 참여하는 학생들을 위해 최신 노트북과 이어폰 등의 디지털 제품은 최대 20만원 카드 할인이 적용된다.

올해의 베스트 뷰티 아이템을 한자리에 모은 '2020 쿠팡뷰티 어워즈'도 열렸다. 28일까지 진행되는 이 기획전에는 AHC, 센카, 에이지투웨니스, 아이오페, 랑방 등 총 40개 인기 브랜드가 참여해 최대 69% 할인 판매된다.

위메프는 중소벤처기업부, 소상공인시장진흥공단, LG유플러스와 'K-MAS 방청GET' 행사를 열고 청년몰 홍보를 위한 라이브 방송과 할인 쿠폰 배포에 나섰다. 27일까지 열리는 이번 행사를 통해 전국 28개 전통시장 쳥년몰에서 운영 중인 청년 점포 94곳을 지원한다.

행사 기간 청년몰 상품 1만원 이상 구매 시 최대 1만원까지 할인 받을 수 있는 20% 쿠폰을 지급한다. 판매 수수료 인하, 배송비 지원 등 혜택도 제공한다. 할인 쿠폰 및 행사 기획전, 라이브 커머스 진행을 위한 비용은 위메프와 중소벤처기업부, 소상공인진흥공단이 함께 부담한다.

