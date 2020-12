금투협, 사모펀드 업무매뉴얼 개정판 발간

[아시아경제 오주연 기자]한국금융투자협회는 지난 3분기에 발표한 '사모펀드 사고 관련 향후 재발방지 노력'의 일환으로 펀드업계 역량 강화를 위해 사모펀드 업무매뉴얼 I(집합투자규약 편), 업무매뉴얼 II(투자제안서 편) 개정판을 발간했다고 23일 밝혔다.

사모펀드 업무매뉴얼 개정판은 전문투자형 사모펀드 업무 담당자의 이해도 제고를 위해 집합투자규약 편과 투자제안서 편으로 나눠서 발간됐고, 업무 담당자가 규약 또는 제안서 작성할 때 실질적인 도움이 될 수 있도록 사례를 중심으로 구성되어 있다.

또한 매뉴얼 개정판에는 최신 법령 및 규정 개정 사항을 반영했고, 금융당국이 발표한 '고위험 금융상품 투자자보호 강화를 위한 종합 개선방안' 및 '사모펀드 현황평가 및 제도개선방안'에 따른 제도개선 진행 사항도 함께 수록되어 있다.

협회는 업무매뉴얼을 자산운용사 회원에게 제공해 업계의 역량 강화를 지원할 것이며 2021년에도 사모펀드 업무매뉴얼 III(컴플라이언스 편), 업무매뉴얼 IV(운용지원 편) 개정판을 발간할 예정이다.

