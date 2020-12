신협, 생활고 연기자 돕기 위한 두 번째 '나눔 광고' 제작

[아시아경제 김효진 기자] 신협중앙회는 내년 기업광고로 생활고 연기자들을 돕는 두 번째 나눔 광고를 제작한다고 23일 밝혔다. 이번 광고는 나눔의 의미를 더하기 위해 이달 24일 TV와 유튜브를 시작으로 극장 등 다양한 매체를 통해 선보일 예정이다.

신협의 새로운 나눔 광고는 저소득 연기자 돕기에 뜻을 모은 배우 고두심, 정보석, 고수, 홍수현, 이장우 씨가 출연해 ‘어부바송’편과 ‘행운의 7글자’편 두 가지로 제작됐다.

이번 광고는 신협이 지난 2일 한국방송연기자협회와의 협약식에서 생활고로 고통 받는 방송연기자들의 일자리 창출과 삶의 질을 높이기 위해 후원금 4억원을 전달한 것을 계기로, 신협의 나눔 활동에 동참하고자 뜻을 모은 연기자 5인이 자발적으로 재능을 기부하며 이뤄졌다.

정보석 연기자협회 이사장은 “신협과 함께해 준 배우들의 선하고 아름다운 마음이 많은 분들에게 알려져 따뜻하고 행복한 세상이 되는데 조금이라도 도움이 되길 바란다”고 전했다.

김윤식 신협중앙회장은 “세계적인 K문화 한류로 대중문화예술인들이 화려한 조명을 받고 있지만, 그 뒤에는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19_ 위기에 저소득층 대중문화예술인들이 많은 어려움을 겪고 있는 것으로 알고 있다”며 소외된 이들을 돕는 신협의 ‘포용금융’의 역할을 강조했다.

