[AI, 융합하면 더 강해진다]사회 전반 혁신에 필수…수요 창출이 과제

국가 디지털 대전환, AI로 날개 달다

[아시아경제 조슬기나 기자] '인공지능(AI)에 머무르지 않는다. 이제는 AI융합이다.'

정부가 디지털 뉴딜의 대표 과제인 '데이터 댐' 프로젝트의 일환으로 추진 중인 'AI+X 프로젝트'는 의료, 복지, 교통, 금융, 환경 등 전 산업에 AI를 융합해 새로운 가치를 창출하는 데 방점이 찍혀 있다. 여기에는 기존 방식으로는 노동 생산성 저하, 에너지 소비 급증, 노인 빈곤율, 환경오염 등과 같은 이슈를 해결하는 데 한계에 봉착했다는 위기감이 크게 작용했다. 'AI+X'로 불리는 AI융합이 생산성 향상, 효율성 제고 등 국가 사회 전반을 혁신할 수 있을 것이란 판단에서다.

23일 매킨지에 따르면 AI에 의한 추가 경제적 가치는 2030년까지 약 13조달러(글로벌 기준)로 추산된다. AI 도입 시 연평균 국내총생산(GDP)은 AI 미도입 대비 1.2%포인트의 추가 성장을 나타냈다. 3차 산업혁명이 생산성 향상에 0.6% 기여했다면 AI 등으로 대표되는 4차 산업혁명의 기여도는 1.4%에 달할 전망이다.

특히 전 산업에 AI를 융합시킴으로써 생산성을 끌어올리고 환경오염, 교통 체증, 고령화 등의 문제까지 해결하겠다는 게 정부의 목표다. 지난해를 기준으로 한 우리나라의 노동 생산성은 경제협력개발기구(OECD) 36개국 중 29위에 불과하다. 반면 노인 빈곤율은 1위다. 에너지 소비는 두 자릿수씩 늘고 있다.

정부는 향후 AI 융합을 통해 의료 분야에서는 암으로 인한 사망자를 매년 4.6% 줄이고 건강수명을 3세 연장하는 효과를 거둘 수 있을 것으로 기대하고 있다. 제조 분야에서는 제품 불량률을 40% 낮추는 동시에 효율성은 33%까지 향상시킬 계획이다. 치매 조기진단 정확도는 2017년 80%에서 95%로 끌어올린다. 범죄 검거율도 90% 달성을 목표로 하고 있다.

현재 AI 융합 선도사업으로 진행 중인 불법 복제품 판독, 신규 감염병 대응, 에너지 효율화 등 7개 프로젝트는 경제적 파급효과와 국민 체감도가 높은 전략 분야로 손꼽힌다.

다만 AI 확산 과정에서 서비스 개발에 필요한 양질의 학습 데이터가 부족하고, 산업 초기라 수요시장이 아직 형성되지 않았다는 점은 걸림돌이다. 공공 데이터 개방, 빅데이터 플랫폼 등 다양한 데이터 지원사업에 힘입어 데이터 양이 급증하고 있는 반면 아직 데이터 활용은 제한적이다.

과학기술정보통신부 관계자는 "AI 전문기업의 성장을 위해서는 수요가 필수"라며 "기업들도 필요성을 절감하지만 비용, 적용 효과, 레퍼런스 부족 등으로 도입을 주저하고 있다"고 분위기를 전했다. 앞서 기업 3000여곳을 대상으로 한 조사 결과 35.8%가 도입이 필요한 신기술로 AI를 택했다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr