오렌지라이프, 빅데이터 분석으로 설계사 맞춤형 영업모델 추천

[아시아경제 오현길 기자] 오렌지라이프는 빅데이터를 분석해 재무설계사(FC)에게 맞춤형 영업모델을 추천하는 '아이탐(AiTOM)3.0'을 선보인다고 23일 밝혔다.

2016년 출시된 고객관리 기반 FC활동관리시스템 아이탐은 독창성과 우수성을 인정받아 5건의 관련 특허를 취득하기도 했다.

아이탐3.0은 지금까지 축적된 활동관리 빅데이터를 분석, 총 25개의 유형 중 FC 개개인에 맞는 최적의 영업모델을 제안한다.

오렌지라이프 FC는 개인 영업활동 패턴을 분석하고 결과에 가장 유사한 성공FC의 사례와 비교해 본인 영업 스타일의 장단점을 파악할 수 있다. 본인이 부족하다고 느끼는 부분이 있다면 연계된 다양한 추천 교육 콘텐츠를 수강해 자발적으로 개선할 수 있다.

언제 어디서나 자신의 영업활동을 진단하고 성공FC의 사례를 롤 모델 삼아 자기주도적으로 영업활동을 관리할 수 있다는 설명이다.

김범수 오렌지라이프 상무는 "아이탐3.0은 특히 업계에 첫 발을 디딘 1년 미만의 신인 FC들이 불확실한 대내외환경에도 적극적으로 영업활동을 펼칠 수 있도록 지원하는 데에 중점을 두고 개발했다"며 "아이탐 3.0에 축적되는 여러 데이터를 활용해 가망고객을 위한 적합 상품 추천 등 다양한 기능을 개발해 한 단계 더 진보한 아이탐을 선보일 것"이라고 밝혔다.

