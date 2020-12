GS샵, 협력사 과대포장 점검 지원…온라인 교육도

한국건설생활환경시험硏 진행

[아시아경제 차민영 기자] GS샵이 친환경 포장 확대를 위해 협력사 과대포장 점검 서비스 및 온라인 교육 등을 지원한다.

GS샵은 협력사의 참여를 독려하기 위해 친환경 포장 지원 프로그램을 마련했다고 23일 밝혔다.

친환경 포장 지원 프로그램은 협력사 과대포장 점검 서비스와 온라인 교육 등 두 가지다. 두 프로그램 모두 지난달에 GS샵과 친환경 포장 업무 협약을 맺었던 한국건설생활환경시험연구원(KCL)과 함께 진행한다.

과대포장 점검 서비스는 포장 점검을 원하는 협력사가 실제 상품이 배송되는 상태로 KCL에 상품을 보내고, KCL에서 환경부 기준을 토대로 과대포장인지 아닌지를 점검하는 형태다. 점검 비용은 모두 GS샵에서 부담한다.

온라인 교육은 협력사들이 자체적인 친환경 역량을 키울 수 있도록 환경부 친환경정책 및 과대포장 관련 법규, 실제 사례를 중심으로 진행한다. 앞서 22일에 실시한 온라인 화상 교육에는 48개 업체에서 87명이 참여했다.

배재성 GS샵 CX센터 상무는 “이제 ‘친환경’이 선택이 아닌 생존의 문제가 되고 있는 만큼 적극적으로 나서야 할 때”라며 “더 많은 협력사들에게 도움이 될 수 있도록 친환경 포장 지원 프로그램을 지속 운영해 나갈 것”이라고 설명했다.

