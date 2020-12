하나은행, '100년 안심 케어신탁 연금채움' 통장 출시

[아시아경제 김효진 기자] 하나은행은 고령화 시대를 맞아 안정적인 노후 대비를 위해 금융권 최초로 신탁상품에 개인형IRP(퇴직연금)를 결합한 '100년 안심 케어신탁 연금채움' 통장을 23일 출시한다고 밝혔다.

최근 1인 가족 증가와 저출산, 코로나19 등 환경 변화로 인한 미래 리스크에 대비하고 은퇴 후의 삶에 대한 수요 증가에 따라 이 상품을 출시했다고 하나은행은 설명했다.

'100년 안심 케어신탁 연금채움' 통장은 장수 리스크에 대비해 ▲노후케어 ▲상속 ▲생활비 지급 등 3가지 핵심기능이 탑재된 생활 관리형 신탁상품에 개인형IRP를 결합한 종합자산관리 신탁통장이다.

노후케어 기능은 지급청구대리인이 미리 지정한 생활비 한도 내에서 생활비를 청구 할 수 있으며, 병원비와 간병비, 요양비 등 실비 용도의 경우에는 증빙서류를 제출하고 지급 청구할 수 있는 내용이다.

또 생활비 지급을 활용하면 미리 정해 놓은 절차에 따라 매월 또는 일정한 주기로 생활비 지급이 가능하고 상속 기능을 활용하면 생활비 지급 후 남은 재산을 미리 정한 사람이나 기관에 이전할 수 있다.

연금수령 기능은 개인형IRP와 연계한 금융권 최초의 사례로 일반 입출금 통장으로만 연금수령이 가능하던 제약을 뛰어넘어 신탁계좌로도 수령 가능토록 해 고객의 노후 생활을 한층 업그레이드 할 것으로 하나은행은 기대한다.

