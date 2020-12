쌍용차 회생 신청에…정부, '부품 협력사 지원체계' 가동

[아시아경제 강나훔 기자] 정부가 쌍용자동차의 회생절차 신청에 따른 부품 협력사들의 연쇄 충격을 막기 위해 지원반을 가동하기로 했다.

산업통상자원부와 금융위원회, 중소벤처기업부 등 정부 부처는 21일 "쌍용차 회생절차 신청에 따른 부품 협력사 애로 해소 체계를 가동하겠다"고 밝혔다.

앞서 쌍용차는 15분기 연속 적자로 금융기관에서 빌린 대출금 1650억원을 갚지 못하게 되자 이날 서울회생법원에 법인 회생 절차를 신청했다.

정부는 산업은행과 중소기업진흥공단 등의 정책금융 프로그램 활용 및 대출 만기 연장 등을 통해 쌍용차 협력업체의 자금 애로를 최대한 지원하기로 했다.

아울러 산업부와 경기·충남지방 중기청 등을 중심으로 협력업체 지원반을 가동해 부품업계 상황을 면밀히 모니터링하고, 애로 기업에 대해서는 전담 직원을 배정하는 등 1:1 맞춤형 해결을 밀착 지원할 계획이다.

정부는 쌍용차의 회생절차 신청에 대해 "통상적 회생절차가 아닌 ARS(자율구조조정지원프로그램)로서 약 3개월간 채권자 등 이해당사자 간 협의를 거쳐 처리 방향이 결정될 것"이라고 밝혔다. 그러면서 "회생절차 신청은 쌍용차 경영진의 독자적 경영 판단에 근거해 이뤄진 것"이라고 했다.

정부는 "회생절차 신청에도 불구하고 쌍용차 매각 협상이 여전히 지속되고 있다"면서 "특히 대주주인 마힌드라와 관련 이해당사자 및 국내외 채권단의 적극적인 협조를 통해 좋은 성과가 도출되기를 기대한다"고 말했다.

